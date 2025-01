Trauer um europäische Basketball-Legende

Trauer in der europäischen Basketball -Welt. Drazen Dalipagic, dreimal Europas Basketballer des Jahres, ist nach langer Krankheit im Alter von 73 Jahren verstorben. Das gaben seine ehemaligen Klubs Partizan Belgrad und Real Madrid jeweils in Erklärungen bekannt.

Dalipagic bekam unzählige Auszeichnungen

Im Laufe seiner Karriere erzielte er in 15 Spielen mindestens 50 Punkte, wobei er mit 70 Zählern für Carrera Venezia in einem Spiel der italienischen Liga gegen Virtus Bologna sein Karrierehoch erlebte.

Er wurde mit der Nationalmannschaft Jugoslawiens Europa- und Weltmeister sowie Olympiasieger. Dalipagic ist zudem einer der wenigen Spieler, der sowohl in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame als auch in die FIBA Hall of Fame aufgenommen wurde.