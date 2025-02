NBA-Aus von Theis hat Folgen!

Der Abschied von Weltmeister Daniel Theis aus der NBA ist eine gute Nachricht für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Der Center kehrt in der EM-Qualifikation ins DBB-Team zurück und gehört damit erstmals seit dem verlorenen Spiel um Olympia-Bronze gegen Serbien im August 2024 wieder zum Aufgebot.

Bundestrainer Alex Mumbru nominierte Theis, dessen Wechsel zu EuroLeague-Team AS Monaco noch nicht offiziell ist, für die Begegnung am 23. Februar 2025 in Bamberg gegen Bulgarien (17.30 Uhr) nach.