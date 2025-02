NBA-Trades zur Deadline: Gerüchte, Wechsel, Trade-News

Um 21 Uhr deutscher Zeit läuft die Trade-Deadline in der NBA ab. Bis dahin suchen die besten Basketballteams der Welt noch nach Verstärkung.

+++ Lakers holen Center und opfern Talent +++

Nach dem spektakulären Trade von Luka Doncic und Anthony Davis am vergangenen Wochenende füllen die Los Angeles Lakers ihre Center-Lücke.

Zuletzt startete Jaxson Hayes als Center für die Lakers, jedoch kam er nur schwer gegen kräftigere Gegenspieler an.

Hier kommt die grandiose Bilanz von Willams mit 22,4 Punkten in der aktuellen Saison den Lakers gelegen.

Nur seine Verletzungsanfälligkeit könnte ein Problem darstellen, die Spielquote von ihm beträgt nämlich nur 40% in 212 Spielen.

+++ Trade-Hammer betrifft auch Schröder +++

In der Nacht auf Donnerstag verständigte sich Miami Heat mit den Golden State Warriors auf einen Trade-Hammer.

Butler wandert zu den Warriors, während Andrew Wiggins, Kyle Anderson und ein geschützter Erstrunden-Pick zu den Heat geht. So auch der deutsche der Kapitän der deutschen National Mannschaft Dennis Schröder , der direkt zu den Utah Jazz weitergeschoben wird. Im Austausch erhält Miami PJ Tucker.

+++ Kings: Trade für Valanciunas +++

Die Sacramento Kings haben sich Jonas Valanciunas gesichert. Laut ESPN geben sie zwei Zweitrundenpicks sowie Sidy Cissoko, der erst kürzlich von aus San Antonio gewechselt ist, an die Washington Wizards ab.

+++ Theis per Trade nach Oklahoma +++

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis wird voraussichtlich zu den Oklahoma City Thunder getradet. Damit steht er Seite an Seite mit Landsmann Isaiah Hartenstein.

Für die New Orleans Pelicans soll der Trade eine Kostensenkungsmaßnahme sein. Der ehemalige Weltmeister hatte im Juli 2024 bei den Pelicans einen 2,1 Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben.

+++ Nächster Trade-Hammer in der NBA +++

Die San Antonio Spurs verstärken sich in einem großen Deal mit Starspieler De’Aaron Fox, der von nun an an der Seite von Wunderkind Victor Wembanyama spielen wird.