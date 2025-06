Irre Strafe für Skandal-Boss

Der Besitzer des Basketballklubs Panathinaikos Athen rastet in der Finalserie gegen Olympiakos Piräus aus. Die Serie wird unterbrochen und der Skandal-Boss erhält eine irre Strafe.

Irre Strafe in der Griechenland! Der Besitzer des Basketballklubs Panathinaikos Athen, Dimitris Giannakopoulos, ist vor Spiel 2 der Finalserie gegen Olympiakos Piräus aus der Halle geflogen. Nun steht seine Strafe fest.

Er wurde für die nächsten zehn Monate mit einem Stadionverbot in Griechenland sowie mit einer Geldstrafe in Höhe von 200.000 Euro belegt. Die Sanktionen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.