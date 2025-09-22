Drei Wochen Klinikaufenthalt für Mumbrú: "Schon hart"

SID 22.09.2025 • 13:17 Uhr "Ich muss insgesamt drei Wochen in der Klinik bleiben, um mich richtig zu erholen", sagt der Spanier.

Die Leidenszeit von Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú ist noch lange nicht vorbei. "Ich muss insgesamt drei Wochen in der Klinik bleiben, um mich richtig zu erholen", sagte der Spanier der Bild, "das ist schon hart."

Mumbrú war vor einer Woche nach dem Gewinn des EM-Titels in seine Heimat gereist und soll dort operiert werden. Den 46-Jährigen hatte während des Turniers eine Bauchspeicheldrüsenentzündung geplagt, für ihn übernahm an der Seitenlinie Assistenzcoach Alan Ibrahimagic.