Basketball: OP bei Bundestrainer Mumbrú

SID 16.09.2025 • 10:23 Uhr Nach dem EM-Triumph wird der Bundestrainer Àlex Mumbrú plangemäß erneut untersucht. Das Ergebnis: Eine OP im Bauchraum ist erforderlich.

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú ist nach dem EM-Titel zurück in seine spanische Heimat gereist und wird dort operiert werden.

„Es ist richtig, dass er nach der EM nach Hause nach Spanien gefahren ist. Es ist richtig, dass er dort wie geplant untersucht worden ist. Und es ist richtig, dass die Ärzte ihm eine Operation empfohlen haben. Dieser Operation hat er zugestimmt“, sagte Präsident Ingo Weiss vom Deutschen Basketball Bund (DBB) dem SID am Dienstag.

Weiss wünschte Mumbrú „selbstverständlich einen guten Verlauf und vollständige Genesung“, er geht fest von einer baldigen Rückkehr des erkrankten Bundestrainers aus.

Mumbrú musste ins Krankenhaus

Mumbrú (46) war am 25. August nach der Ankunft seiner Mannschaft im finnischen Tampere ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er insgesamt sechs Tage verbrachte. Ihn plagte ein „akutes Abdomen“, ein medizinischer Notfall im Bauchraum. Wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung fehlte er auch bei den EM-Feierlichkeiten am Montag in Frankfurt/Main.

