Platztausch mit Scariolo: Mateo übernimmt Spanien

SID 22.09.2025 • 12:55 Uhr Chus Mateo, der frühere Chefcoach von Real Madrid, erhält einen Vierjahresvertrag.

Nach dem Rückzug von Erfolgstrainer Sergio Scariolo übernimmt Chus Mateo die spanische Basketball-Nationalmannschaft und tauscht mit dem Italiener den Posten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bis zum Ende der vergangenen Saison war Mateo Chefcoach von Real Madrid, dort übernimmt nun Scariolo. Das hatten die Königlichen bereits Anfang Juli bekannt gegeben.

Scariolo hatte vor der abgelaufenen EM mitgeteilt, dass für ihn nach dem Turnier Schluss ist. Bei der EuroBasket scheiterte der Titelverteidiger bereits in der Gruppenphase.