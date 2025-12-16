Großer Deal für deutsche Basketball-Nationalmannschaft

Anfang 2027 zieht das deutsche Fußball-Nationalteam die Trikots von adidas nach mehr als 70 Jahren aus, dafür schlüpfen schon bald die Basketball-Welt- und Europameister hinein.
Großer Deal für Nationalmannschaft
Der Sportartikelriese wird ab dem nächsten Jahr Ausrüster des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die neuen Partner verkündeten ihre langfristig angelegte Zusammenarbeit am Dienstag. Bislang wird der DBB von der chinesischen Marke Peak Sport ausgestattet.
„Der EM-Titel der Herren-Nationalmannschaft im September hat ganz Deutschland mitgerissen. Genau diese Energie nehmen wir mit in unsere Partnerschaft mit dem DBB. Wir sind unglaublich stolz, jetzt Teil dieses starken Basketball-Moments in Deutschland zu sein und möchten gemeinsam mit dem DBB zeigen, dass Basketball eine Kultur ist, die weit über den Sport hinausgeht“, sagte Marina Mogus, Geschäftsführerin von adidas in Zentraleuropa.
Auch NBA-Stars Franz und Moritz Wagner sind neu bei Adidas
Der Vertrag umfasst alle 23 DBB-Nationalmannschaften, darunter auch die 3x3-Olympiasiegerinnen.
Erstmals kommen die Trikots bei den WM-Qualifikationsspielen der Männer gegen Kroatien am 27. Februar und 1. März zum Einsatz.
Erst am Montag hatte adidas eine exklusive neue Partnerschaft mit den Brüdern Franz und Moritz Wagner vom NBA-Klub Orlando Magic bekannt gegeben. Franz Wagner wurde mit dem Nationalteam Welt- und Europameister, Moritz Wagner Weltmeister.