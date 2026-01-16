Basketball: Top Four der DBBL erneut in Berlin

Das Top Four um den Pokal der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) steigt erneut in Berlin.

Am 28. Februar und 1. März spielen Gastgeber Alba Berlin, der BC Marburg, Titelverteidiger Saarlouis Royals und Meister Rutronik Stars Keltern in der Sömmeringhalle um den ersten Titel der Saison. Bereits im Vorjahr hatte das Finalturnier in der Bundeshauptstadt stattgefunden.