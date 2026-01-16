Basketball: Top Four der DBBL erneut in Berlin

Newsticker
Top Four der DBBL erneut in Berlin

Gastgeber Alba Berlin, der BC Marburg, Titelverteidiger Saarlouis Royals und Meister Rutronik Stars Keltern greifen nach dem Titel.
DBB-Ass Alex Wilke (r.) und Keltern wollen den Cup
© IMAGO/SID/Tilo Wiedensohler
SID
Das Top Four um den Pokal der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) steigt erneut in Berlin.

Am 28. Februar und 1. März spielen Gastgeber Alba Berlin, der BC Marburg, Titelverteidiger Saarlouis Royals und Meister Rutronik Stars Keltern in der Sömmeringhalle um den ersten Titel der Saison. Bereits im Vorjahr hatte das Finalturnier in der Bundeshauptstadt stattgefunden.

