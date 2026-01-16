Basketball: Top Four der DBBL erneut in Berlin

Das Top Four um den Pokal der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) steigt erneut in Berlin.
Top Four der DBBL erneut in Berlin
Gastgeber Alba Berlin, der BC Marburg, Titelverteidiger Saarlouis Royals und Meister Rutronik Stars Keltern greifen nach dem Titel.
DBB-Ass Alex Wilke (r.) und Keltern wollen den Cup
Am 28. Februar und 1. März spielen Gastgeber Alba Berlin, der BC Marburg, Titelverteidiger Saarlouis Royals und Meister Rutronik Stars Keltern in der Sömmeringhalle um den ersten Titel der Saison. Bereits im Vorjahr hatte das Finalturnier in der Bundeshauptstadt stattgefunden.