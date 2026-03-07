Nach einer verrückten Schlussphase haben die San Antonio Spurs gegen die Los Angeles Clippers mit 116:112 gewonnen und bleiben damit im Westen der NBA auf Playoff-Kurs. Noch im dritten Viertel führten die Gäste aus Kalifornien mit 25 Punkten, sieben Minuten vor dem Ende war der Vorsprung aber schon aufgebraucht.
NBA-Superstar in Tränen aufgelöst
16 Sekunden vor Schluss brachte Superstar Victor Wembanyama die Spurs in Führung - nach einem vergebenen Dreier von Clippers‘ Kawhi Leonard konnte „Wemby“ einfach durchlaufen und stopfte den Ball in den Korb. Der 2,26 Meter große Franzose wurde nach Abpfiff dann ziemlich emotional, es flossen sogar Tränen.
Wemby emotional: „Eines der besten Matches meines Lebens“
„Das war eines der besten Matches, in denen ich je mitgespielt habe. Eines der besten Matches meines Basketball-Lebens“, schnaufte Wembanyama bei L‘Equipe. „Ich wäre im ersten Viertel fast vor Erschöpfung ohnmächtig geworden, ich dachte, ich könnte nicht mehr weitermachen. Gestern haben wir gegen die körperlich stärkste Mannschaft der Liga gespielt, viele Minuten... heute war es noch härter, ich bin total müde.“
Am Vortag hatten die Spurs einen 121:106-Erfolg gegen die Detroit Pistons gefeiert, Wembanyama punktete 38-mal.
Beim Comeback gegen die Clippers steuerte der Centre dann 27 Zähler bei, als Top-Scorer der Spurs. Dazu kamen 10 Rebounds. Die starke Belastung der vergangenen Tage versucht Wembanyama schnell abzuschütteln: „Zum Glück habe ich heute Abend keine heftigen Schläge abbekommen, mir tut kein bestimmtes Körperteil weh. Ich bin einfach nur total erschöpft. Zwei gute Nächte, etwas Erholung, Massagen … ich erhole mich sehr schnell."
Durch den Sieg gegen die Clippers festigen die Spurs Platz Zwei in der Western Conference hinter Oklahoma City Thunder.