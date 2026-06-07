3x3-Basketball: Historische WM-Medaille für Deutschland

SID 07.06.2026 • 21:56 Uhr Deutschlands 3x3-Basketballer gewinnen bei der Weltmeisterschaft in Warschau die Silbermedaille. Es ist die erste WM-Medaille überhaupt für den DBB.

Gold verpasst, Silber gewonnen: Nach einer glänzenden Turnierleistung sind die deutschen 3×3-Basketballer bei der Weltmeisterschaft knapp am Titel vorbeigeschrammt.

Das Quartett mit Denzel Agyeman, Fabian Giessmann, Kevin Bryant und Niklas Kropp musste sich im Finale von Warschau Lettland 15:20 geschlagen geben, durch die erste Niederlage im siebten Turnierspiel reichte es nicht für den ganz großen Wurf.

3×3: Erste WM-Medaille für den DBB

Im Vorjahr hatte das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bei WM und EM jeweils das Spiel um Bronze verloren.

Es ist die erste WM-Medaille überhaupt für den DBB, seit der Premiere 2012 hatten es weder Männer noch Frauen aufs Podium geschafft – nun gab es in Polen Silber. Es ist der zweite große Erfolg im 3×3-Bereich nach dem Olympiasieg der Frauen bei den Sommerspielen 2024 in Paris.

„Das ist wieder ein herausragender Erfolg für unser 3×3-Programm. Ich freue mich riesig über die Silbermedaille“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. Auch die Frauen, für die im Viertelfinale Endstation war, hätten sich „in Warschau sehr gut verkauft. Beide Teams lassen für die Zukunft noch ganz viel erwarten.“

DBB-Auswahl verliert packendes Finale

Die DBB-Auswahl rauschte auf dem Court vor dem Kultur- und Wissenschaftspalast der Metropole regelrecht durch die Gruppenphase. Gegen Japan (21:15), Neuseeland (19:10), die Niederlande (21:13) und China (22:12) gab es klare Siege, deutlich enger ging es im Viertelfinale gegen Österreich (21:19) und im Halbfinale gegen Frankreich (19:18) zu.

Im Endspiel gegen die Letten, die zuvor Rekordweltmeister Serbien ausgeschaltet hatten (20:19 n.V.), verteidigte das deutsche Team sehr konzentriert und zwang den Gegner immer wieder zu Fouls. Doch es kam zur Wende, Lettland drehte das Spiel und führte erstmals (11:10). Die Führung wechselte nun permanent.

In den letzten drei Minuten reihte sich bei den Deutschen Fehler an Fehler, Tokio-Olympiasieger Lettland zog davon und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

DBB-Frauen im Viertelfinale raus

Das Frauenteam mit Olympiasiegerin Marie Reichert, Ama Degbeon, Britta Daub und Laura Zolper war am Samstag im Viertelfinale überraschend gegen Aserbaidschan ausgeschieden (16:18) – nach einer makellosen Vorstellung mit vier Siegen in vier Vorrundenspielen.