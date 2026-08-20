Basketball-Supercup: Schröder schwärmt von DBB-Team

SID 20.08.2026 • 11:10 Uhr Trotz einiger prominenter Ausfälle wollen Deutschlands Basketball-Stars beim Supercup Schwung für die WM aufnehmen.

Dennis Schröder wickelte sich nach dem Training zwei dicke Eisbeutel um die Knie, doch Deutschlands Basketball-Star gab schnell Entwarnung. „Das hat nichts zu bedeuten“, sagte Schröder. Der 32-Jährige ist fit, bereit und hat große Lust auf den Supercup in Hamburg am Freitag und Samstag. Trotz einiger prominenter Ausfälle wollen sich Schröder und Co. an der Elbe schon einmal für die WM im nächsten Jahr einspielen.

Bei der Nationalmannschaft zu sein, sei für ihn wie eine „Klassenfahrt in der Schulzeit“, sagte Schröder, schließlich mache das Team auch abseits des Platzes „viele Sachen“ zusammen. Und: „Wir trainieren ganz gut. Die Vorfreude ist groß“. Am Freitag trifft der Welt- und Europameister zunächst auf Tschechien (20.30 Uhr/MagentaTV), am Samstag könnte es dann zur Neuauflage des EM-Finales gegen die Türkei kommen.

Zwar fehlen mit den beiden Wagner-Brüdern Franz (Orlando Magic) und Moritz (Brooklyn Nets), Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder), Andreas Obst (Bayern München), Ariel Hukporti (Philadelphia 76ers) oder den Talenten Hannes Steinbach und Christian Anderson (beide Charlotte Hornets) einige große Namen in Hamburg auf dem Parkett, trotzdem gilt der Supercup als wichtige Station auf dem Weg zur WM in Katar im nächsten Jahr.

„Wir wollen angreifen, wir wollen verteidigen – unsere Identität zurückgewinnen, die wir im Sommer gefunden haben“, sagte Bundestrainer Álex Mumbrú, außerdem gehe es vor allem darum, „eine gute Atmosphäre, eine gute Chemie“ rund um das Team zu erschaffen.