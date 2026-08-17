Schröder begrüßt nächsten NBA-Wechsel

SID 17.08.2026 • 11:35 Uhr Dennis Schröder begrüßt seinen Wechsel in der NBA zu den Charlotte Hornets. Dem Kapitän der deutschen Basketballer gefällt die Ausgangslage, die er dort vorfindet.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder begrüßt seinen Wechsel in der NBA zu den Charlotte Hornets. „Ich glaube, es ist für mich sportlich die bessere Situation“, sagte der Nationalmannschaftskapitän der Braunschweiger Zeitung. Für den 32-Jährigen sei der Transfer von den Cleveland Cavaliers zu den Hornets gut, „weil ich dort so spielen kann, wie ich normalerweise spiele.“

Zuletzt hatte ESPN über den Deal berichtet. Für Schröder wird es seine zwölfte unterschiedliche NBA-Station seit dem Draft durch die Atlanta Hawks 2013. Rekordhalter ist Ish Smith mit 13 Teams. Erst im Februar war Schröder von den Sacramento Kings zu den Cavs gewechselt. Mit dem Klub erreichte er das Playoff-Halbfinale.

In Cleveland hatte Schröder die Topstars James Harden und Donovan Mitchell vor sich. „Dann musst du irgendwie anders effektiv sein, und das war eine Rolle, die extrem schwierig war“, sagte er. In Charlotte wird er mehr Spielanteile bekommen und den Ball öfter selbst in der Hand haben.

NBA: Schröder trifft auf zwei Deutsche

Auch dürfte er als Mentor für die deutschen Rookies Hannes Steinbach und Christian Anderson fungieren, die jüngst im Draft ausgewählt worden waren. „Für die beiden ist das natürlich ein Segen, dass sie jemanden haben, mit dem sie quatschen können – Hannes sogar in der Heimatsprache. Ich glaube, es wäre auch toll gewesen, hätte ich das damals gehabt“, sagte Schröder.

In der laufenden Woche reist Schröder zur Nationalmannschaft. Am Freitag und Samstag steht in Hamburg der Supercup an, ehe zwei Spiele in der WM-Qualifikation folgen. Erstmals seit acht Jahren ist dann auch Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) wieder dabei.