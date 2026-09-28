Durch das Projekt "Wagner Family for Future" sollen junge Menschen unter anderem "darin bestärkt werden, ihren eigenen Weg zu finden".

Zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen haben die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner eine Non-Profit-Organisation gegründet. Durch das Projekt mit Namen „Wagner Family for Future“ sollen laut Mitteilung „junge Menschen darin bestärkt werden, ihren eigenen Weg zu finden und Menschen an ihrer Seite haben, die an sie glauben“.

„Alles, was du im Leben erreichst, schaffst du nicht allein aus dir heraus, selbst wenn du hart gearbeitet hast“, sagte NBA-Profi Franz Wagner (Orlando Magic): „Wir haben auf unserem Weg viele Menschen gehabt, die uns geholfen haben. Durch dieses Supportsystem hatten wir immer das Mindset, an uns zu glauben.“ Franz (25) und Moritz Wagner (29/Brooklyn Nets) wollen deshalb ein Zeichen „für Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung und soziale Teilhabe“ setzen, damit auch „etwas zurückgeben“.

„Kein Mensch wächst allein“

„Kein Mensch wächst allein. Zukunft beginnt dort, wo Menschen aneinander glauben“, lautet das Leitmotiv. „Unser Umfeld hat uns getragen und gezeigt, dass wir sein dürfen, wie wir sein wollen“, so Moritz Wagner.

Im Rahmen der Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin unterstützte die Organisation mit dem Internationalen Mädchenfestival von ALBA Berlin bereits ihr erstes offizielles Projekt. 150 junge Frauen aus Afrika, Asien, Australien und Europa verbrachten vier Tage zusammen, spielten Basketball, tanzten und malten.