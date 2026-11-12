DBB-Frauen nach Quali-Fehlstart: „Natürlich ist da Druck“

Statt entspannt nach Dänemark und Portugal zu reisen, müssen in der EM-Qualifikation nun zwingend zwei Siege her.

Ein Selfie hier, ein Autogramm da: Noch lange nach dem Dämpfer gegen Ungarn tummelte sich Leonie Fiebich auf den Tribünen der Hamburger Arena und lächelte geduldig in die zahlreichen Objektive der wartenden Fans. Innerlich dürfte es bei der Starspielerin der deutschen Basketballerinnen ganz anders ausgesehen haben. Statt mit ihrem Team entspannt nach Dänemark und Portugal zu reisen, müssen in der EM-Qualifikation nun zwingend zwei Siege her.

„Ja, auf jeden Fall“, sagte Fiebich dem SID mit ernster Miene: „Wir hatten eigentlich drei Must-Win-Spiele, das war das Ziel. Ich glaube, es geht jetzt darum, ein bisschen Rhythmus zu finden, damit ein Flow aufkommt.“ Dieser Flow hatte der deutschen Mannschaft am Mittwochabend gefehlt, die DBB-Frauen legten beim 64:70 in Hamburg einen klassischen Fehlstart in die Quali hin. Die Partystimmung ist bei Fiebich und Co. zwei Monate nach dem starken vierten Platz bei der Heim-WM erstmal verflogen.

„Natürlich ist da Druck“, sagte Bundestrainer Olaf Lange dem SID: „Jetzt müssen wir zwei Spiele gewinnen. Da gibt es gar nichts.“ Man müsse sich jetzt „aufs nächste Spiel konzentrieren und ich denke, wir kriegen das auch hin“. Ähnlich formulierte es Fiebich. Sie spüre die gestiegene öffentliche Erwartungshaltung, „aber es ist ein Druck, mit dem wir umgehen können“. Ein Rückschritt sei die Ungarn-Niederlage nicht. „Ein Step-Back wäre es, wenn wir uns nicht für die EM qualifizieren. Solange wir uns qualifizieren, ist alles gut.“

Nach dem misslungenen Auftakt gegen den auf dem Papier stärksten Gruppengegner geht es für die DBB-Frauen am Samstag in Dänemark weiter, anschließend wartet am Dienstag ein weiteres Auswärtsspiel in Portugal. Die Rückspiele der Vierergruppe, aus der sich die beiden Bestplatzierten ein EM-Ticket sichern, finden im Februar statt. Die Endrunde steigt im kommenden Sommer in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden (16. bis 27. Juni 2027). Dort geht es dann auch schon um das Olympia-Ticket.