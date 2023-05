Shorts und Iisalo auch in der Champions League ausgezeichnet

Spielmacher TJ Shorts II und Trainer Tuomas Iisalo von den Telekom Baskets Bonn haben wie in der Basketball Bundesliga (BBL) auch in der Champions League die beiden wichtigsten Auszeichnungen abgeräumt. Wie die europäische Liga am Samstag mitteilte, wurde Shorts zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt, Iisalo zum Trainer des Jahres. In der BBL war das Erfolgsgespann Anfang Mai ausgezeichnet worden.