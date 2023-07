Basketball: "Schwierige" CL-Gruppe für Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn

Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn hat eine anspruchsvolle Gruppe für die kommende Champions-League -Saison erwischt. Die Auslosung am Mittwoch im Schweizer Mies ergab die Vorrundengegner Hapoel Holon (Israel), Bursaspor Basketbol (Türkei) und CB Breogan (Spanien).

„Wir treten in einer schwierigen und gleichzeitig ausgeglichenen Gruppe an, in der ich keinen klaren Favoriten sehe“, sagte Bonns neuer Cheftrainer Roel Moors.