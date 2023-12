Basketball, Champions League: Bonn zurück an Spitze

Die Telekom Baskets Bonn haben in der Champions League erneut die Tabellenführung übernommen. Der Titelverteidiger bezwang am Mittwochabend den israelischen Vertreter Hapoel Holon in Riga mit 72:65 (41:37). Für das Team von Trainer Roel Moors war es in der Gruppe F der dritte Sieg im fünften Spiel.

In der Bundesliga empfängt der Vizemeister am Mittwoch kommender Woche in einer vorgezogenen Partie des 22. Spieltags die Basketball Löwen Braunschweig (20.00 Uhr). Bereits am Sonntag steht ebenfalls in Bonn das Viertelfinale im BBL-Pokal gegen Titelverteidiger Bayern München (17.00 Uhr/beide Dyn) an.