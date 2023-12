Champions League: Ludwigsburg trifft auf Darüssafaka

Am 2./3. sowie 9./10. und 16./17. Januar (wenn nötig) finden acht K.o.-Duelle (best of three) statt. Die jeweiligen Gewinner folgen den Gruppensiegern in die zweite Wettbewerbsphase. Setzt sich Ludwigsburg durch, geht es in der Staffel J unter anderem gegen die Telekom Baskets Bonn, die in der abgelaufenen Saison in der Champions League triumphiert hatten.