Basketball: Bonn und Ludwigsburg mit Auftaktsiegen

Die Telekom Baskets Bonn sind mit einem Sieg in die Top-16-Runde der Champions League gestartet. Der Titelverteidiger gewann am Dienstag mit 89:76 (47:39) gegen Galatasaray Istanbul. Auch Bundesliga-Konkurrent und Gruppengegner MHP Riesen Ludwigsburg setzte sich beim 89:82 (41:47) bei JDA Bourgogne Dijon aus Frankreich in seinem Auftaktspiel durch.