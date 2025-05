Schritt Richtung NBA Europe? Alba startet in Champions League

SID 07.05.2025 • 14:10 Uhr Der deutsche Basketball-Vizemeister Alba Berlin wird in der kommenden Saison nicht mehr an der EuroLeague teilnehmen.

Alba Berlin in der NBA Europe? Der deutsche Basketball-Vizemeister verlässt zur kommenden Saison die EuroLeague und könnte eventuell perspektivisch im geplanten europäischen Ableger der besten Liga der Welt starten. Wie die Berliner am Mittwoch mitteilten, werden sie in der Spielzeit 2025/2026 zunächst an der vom Weltverband FIBA organisierten Champions League teilnehmen.

Laut Alba-Pressemitteilung werde die Aufnahme Berlins in die Champions League „den Wettbewerb weiter stärken und die FIBA in ihrer Vision unterstützen, das Klubwettbewerbssystem in Europa umzugestalten.“ Ferner folge dieser Schritt „auf die gemeinsame Ankündigung von FIBA und der NBA vom 27. März, in der die Weichen für die mögliche Gründung einer neuen professionellen Männerliga in Europa gestellt wurden.“

„Mit der Teilnahme an der Basketball Champions League brechen wir in eine spannende neue Zeit auf und tragen damit der sich verändernden europäischen Basketballlandschaft Rechnung. Wir haben eine lange Tradition mit der EuroLeague und wir wollen immer im sportlich bestmöglichen Wettbewerb spielen“, sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi. Die Bedingungen für einen EuroLeague-Startplatz hätten sich „zuletzt jedoch extrem verändert.“

Des Weiteren sei Alba der Meinung, „dass sich die Europa-Wettbewerbe unter dem Dach der FIBA in den nächsten Jahren stark entwickeln werden“, so Baldi weiter. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Alba tatsächlich im Gespräch für die angedachte NBA-Liga in Europa sein, die in Zusammenarbeit mit der FIBA aufgezogen werden soll. Genaue Details zu einer möglichen „NBA Europe“ sind noch nicht bekannt.

