Basketball: Löwen Braunschweig in der Champions-League-Quali

Die Löwen Braunschweig haben die Chance, erstmals an der Basketball Champions League (BCL) teilzunehmen. Wie der Weltbasketballverband FIBA mitteilte, gehört der Bundesligist zum Teilnehmerfeld der Qualifikation und könnte bei Bestehen zum vierten deutschen Team im kommenden Wettbewerb avancieren. Die Löwen hatten sich nach dem knapp verpassten Play-off-Halbfinale in der Bundesliga für die Teilnahme an der kommenden BCL-Saison beworben.

Die MLP Academics Heidelberg, Alba Berlin und die Würzburg Baskets sind bereits für die Gruppenphase qualifiziert. Insgesamt treten 24 Klubs in der Qualifikation (23. bis 28. September) an, die in drei Turnieren mit je acht Teams ausgetragen wird. Die Gegner der Löwen mit Alleingesellschafter und Weltmeister Dennis Schröder werden am 2. Juli ausgelost. Die Sieger der drei jeweiligen Qualifikationsturniere ziehen in die in die Gruppenphase der BCL ein, die am 7. Oktober 2025 beginnt.