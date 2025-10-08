Alba verliert zum Auftakt der Champions League

SID 08.10.2025 • 22:10 Uhr ALBA Berlin verliert auch zum Auftakt in die Champions League. Der Hauptstadt-Klub erwischte nach dem Seitenwechsel eine schlechte Phase, die teuer wird.

Verpatzter Start für Alba Berlin in der Champions League: Der elfmalige deutsche Basketball-Meister hat seine Auftaktpartie mit 76:81 (43:35) gegen das französische Team Élan Chalon verloren. Bester Werfer der Berliner war Boogie Ellis mit 27 Zählern.

Alba war bis inklusive der vergangenen Saison in der EuroLeague an den Start gegangenen, in der die stärksten Teams des Kontinents spielen.