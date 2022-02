BBL Final Four: Johannes Thiemann über den Pokal, die spannende Liga, seine Corona-Erkrankung und Olympia

Johannes Thiemann: Natürlich wollen wir den Titel. Aber Pokal ist immer eine tricky Aufgabe. Der Pokal schreibt seine eigenen Regeln. Es ist eine blöde Phrase, aber es ist wirklich so. Es sind im Top Four bloß zwei Spiele bis zu einem Titel. Daher ist es auch für Underdogs die große Chance in der Saison. Wir gehen natürlich als Favorit in das Final Four. Von daher müssen wir hochkonzentriert an die Sache rangehen und dürfen keinen unterschätzen.