Schröders Braunschweiger scheitern im Pokalhalbfinale

Vor den Augen von Basketball-Star Dennis Schröder haben die Löwen Braunschweig den ersten Einzug ins Pokalfinale seit 2011 verpasst. In Berlin unterlagen die Löwen dem Final-Four-Debütanten Makro Merlins Crailsheim mit 71:85 (36:46). Im Endspiel am Sonntag spielen die Merlins entweder gegen die Niners Chemnitz, das Überraschungsteam der BBL-Saison, oder Titelfavorit und Meister Alba, die am Abend (19.30 Uhr) aufeinandertreffen.