Pokal: Kurios! BBL-Star greift zum Wischmopp

Niklas Senger 25.09.2025 • 10:24 Uhr Stefan Smith ist im BBL-Pokal der Mann des Tages für Ludwigsburg. Der Kanadier überzeugt sportlich und wird nach einer kuriosen Aktion sogar von den gegnerischen Fans gefeiert.

Es war ein kurioser Moment beim 101:96-Erfolg der MHP Riesen Ludwigsburg gegen den Ligarivalen Skyliners Frankfurt nach Verlängerung im BBL-Pokal.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neun Sekunden nach dem Beginn des zweiten Viertels kommt es zu einem unglücklichen Zusammenprall, bei dem Ludwigsburgs Stefan Smith den Ellenbogen von Frankfurts Ryan Hawkins an den Hinterkopf bekommt. Smith ging anschließend zu Boden, konnte nach kurzem Schmerz jedoch wieder aufstehen.

Gegnerische Fans feiern BBL-Star

Wie bei Hallensportarten üblich, sammelte sich nach der Aktion Schweiß auf dem Hallenboden an, der für Rutschgefahr sorgt und schwere Verletzungen auslösen kann.

Nach einem tatkräftigen Einsatz der Wischerin testete der gefoulte Smith den Boden mit den Schuhen und urteilte, es müsse noch einmal gewischt werden. Da die Wischerin schon wieder auf dem Weg in Richtung Seitenlinie war, lief der BBL-Star schnell zu ihr, griff eigens zum Wischmopp und erntete den Applaus des Publikums in gegnerischer Halle.

{ "placeholderType": "MREC" }

Smith avanciert zum Matchwinner

Auch sportlich wusste Smith zu überzeugen. Der Kanadier war beim Pokalkrimi der Mann des Abends und erzielte als bester Werfer der Partie 35 Punkte, vier Rebounds und fünf Assists.