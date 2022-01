Alba beendet Negativserie - Oldenburg weiter sieglos

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat seine Negativserie endlich beendet. Die Berliner gewannen nach fünf Niederlagen in Folge am Sonntag mit 82:70 (38:40) bei s.Oliver Würzburg. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez nach einer mehr als zweiwöchigen Corona-Zwangspause vier Spiele in der EuroLeague und eines in der Bundesliga verloren. Yovel Zoosman war mit 14 Punkten bester Werfer der Gäste.