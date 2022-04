BBL live mit FC Bayern, ALBA Berlin, Ulm, Bonn im Free-TV, Stream

Am 34. und letzten Spieltag zeigt SPORT1 am Sonntag, 1. Mai, live ab 15:00 Uhr das Heimspiel von Titelverteidiger ALBA BERLIN gegen die MLP Academics Heidelberg. Der Aufsteiger steht trotz zwischenzeitlich neun Niederlagen in Folge ohne Abstiegssorgen im Mittelfeld der Tabelle, Chancen auf die Playoffs haben die Heidelberger als Tabellen-14. aber nicht mehr.