Pesic "kein großer Fan" einer Ligaverkleinerung

Statt einer Verkleinerung von 18 auf 14 Bundesligisten sei ein anderer Ansatz nötig, führte er aus: "Ich habe auch Ideen, die ich aber noch nicht öffentlich teilen möchte. Wichtig ist: Alle müssen an einen Tisch ? mit offenem Visier." Die Bayern-Basketballer müssen von Freitag an in zehn Tagen sechs Spiele absolvieren, davon gleich fünf auswärts. Durch coronabedingte Ausfälle hatten sich die Terminprobleme des fünfmaligen deutschen Meisters verschärft.