BBL-Playoffs live: FC Bayern - Telekom Baskets Bonn im TV, Stream bei SPORT1

Zum ersten Mal seit der Saison 1998/99, in der der Modus „Best of Five“ eingeführt wurde, haben sich alle vier Teams per Sweep für das BBL-Halbfinale qualifiziert. Der FC Bayern München hatte allerdings in Spiel 3 seiner Viertelfinalserie gegen die NINERS Chemnitz zu kämpfen und gewann erst in der Verlängerung.