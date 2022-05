Basketball-Erfolgstrainer meint: "Frauensport nicht weniger attraktiv"

Freiburg hatte sich am Freitag zum ersten Mal den Titel gesichert. Ein Schritt nach vorn sei dadurch aber nicht zu erwarten. Der Erfolg bedeute nicht das, "was es beispielweise im Fußball oder Herren-Fußball bedeutet, dass automatisch die Gelder fließen", so Janson: "Wir arbeiten weiterhin beschaulich an unserem Budget." Der Etat des Klubs liegt bei 200.000 Euro.