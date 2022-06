BBL-Finale: FC Bayern droht Debakel! Holt ALBA Berlin heute den Titel?

Schon den Auftakt hatten die Münchner verloren, in der Serie steht es deshalb 0:2. Am Freitag (BBL-Finale: ALBA Berlin - FC Bayern, Spiel 3 ab 19 Uhr live im TV und Stream bei SPORT1), wenn in Berlin laut Trinchieri „alles bereit sein wird, die Trophäe zu heben“, kann bereits die Entscheidung fallen.