Dirk Nowitzki traut deutscher Mannschaft bei Heim-EM viel zu

Dabei können sie auch auf den Heim-Vorteil setzen. So spielen sie in der Vorrunde in Köln und die Endrunde wird in Berlin stattfinden. Ein wichtiger Aspekt, den das deutsche Team 2015 aber nicht nutzen konnte. „Ich hoffe, dass es bei ihnen etwas besser läuft als bei uns damals. Wir haben es in Berlin nicht aus der ersten Runde geschafft, was etwas schade war. Ich denke aber, die Jungs werden einen tollen Heimvorteil im Rücken haben“, erklärt Dirk Nowitzki im Gespräch mit SPORT1.