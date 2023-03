Basketball: Braunschweig holt Cole als Hobbs-Ersatz

Wegen des Ausfalls von Spielmacher Braydon Hobbs haben sich die Löwen Braunschweig für den Abstiegskampf in der Basketball Bundesliga (BBL) mit R.J. Cole verstärkt.

Der 23-jährige US-Amerikaner kommt vom griechischen Erstligisten KAE Lavrio Megabolt und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Coles Landsmann Hobbs kann in der laufenden Spielzeit wegen einer Schulterverletzung nicht mehr eingesetzt werden.

"Es hatte für uns Priorität, einen Guard aus dem laufenden europäischen Spielbetrieb zu verpflichten, und wir sind sehr froh, dass uns das in der Kürze der Zeit gelungen ist", sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Nils Mittmann. Cole habe in Griechenland "in seiner ersten Profi-Saison sofort eine Rolle als Leistungsträger eingenommen".