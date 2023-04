Basketball: Vorzeitiges Saisonende für Hamburgs Davis

Aufgrund einer Operation am Handgelenk ist die Saison für Jordan Davis vom Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg vorzeitig beendet. Der Aufbauspieler hatte eine Trainingsverletzung an der linken Hand erlitten, die aufgrund von Schmerzen nach einem erneuten Schlag auf das Gelenk einen zeitnahen Eingriff erfordert. Das teilte der Klub am Samstag mit.