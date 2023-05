BBL-Profi bricht Interview nach Chemnitz-Pleite ab: "Hat nichts mit Emotionen zu tun"

Es war das Aufreger-Thema der BBL am Wochenende.

Am Samstag verloren die Hamburg Towers knapp bei den NINERS Chemnitz , doch das Ergebnis der Partie war schon wenige Minute nach dem Ende kaum mehr relevant.

Viel mehr drehte sich alles um Hamburg-Profi Lukas Meisner. Er wollte gerade am Mikrofon von Magenta Sport erklären, warum sein Team den Sieg noch aus der Hand gegeben hat, als es zum Eklat kam.

So soll es zu einer Beleidigung eines Chemnitz-Fans in Richtung von Meisner gekommen sein. „Wenn einen die Fans aus Chemnitz die ganze Zeit beleidigen, dann Gratulation an euch“, kritisierte der Vize-Kapitän und nannte das Verhalten „affig“.