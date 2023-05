Zweiter Sieg: Ulm kurz vor Finaleinzug

Ratiopharm Ulm steht kurz vor dem überraschenden Einzug in das Finale der Basketball Bundesliga (BBL). Die Mannschaft von Trainer Anton Gavel gewann auch Spiel zwei der Halbfinal-Play-offs bei Pokalsieger Bayern München 93:88 (44:39) und braucht nur noch einen weiteren Erfolg für die Teilnahme an der Finalserie. Den ersten Matchball gibt es für die Ulmer am Freitag (19.00 Uhr/Magenta Sport) vor eigenem Publikum.