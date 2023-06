Neuer Name für Bambergs Basketballer: "Aus diesem Grund habe ich entschieden ..."

Neuer Name, modernisiertes Logo: Die Bamberger Bundesliga-Basketballer gehen künftig als „Baskets“ auf Korbjagd. Nach sieben Jahren als „Brose Bamberg“ gilt die Änderung beim neunmaligen deutschen Meister ab dem 1. Juli, also zur neuen Saison.

Die Umbenennung wurde nötig, da die Brose Unternehmensgruppe neben ihren Gesellschaftsanteilen auch die Namensrechte freigegeben hatte. So lange der Prozess einer neuen Namensfindung läuft, darf Brose als Hauptsponsor weiterhin den Teamnamen bestimmen.

„Aus diesem Grund habe ich entschieden ...“

„Da es bereits genug Veränderungen im Klub gab, müssen Name und Logo Kontinuität aufweisen“, wurde Michael Stoschek, Vorsitzender der Brose- Gesellschafterversammlung, in einer Klubmitteilung am Donnerstag zitiert: „Aus diesem Grund habe ich mich für den Namen ‚Bamberg Baskets‘ entschieden, da zum einen die Stadt im Mittelpunkt steht, zum anderen unsere Sportart klar benannt wird.“