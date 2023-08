NBA-Ikone Shaq mit Trikot eines deutschen Teams - FC Bayern staunt

In seiner 19-jährigen Profikarriere gewann er alles, was es zu gewinnen gibt: vier Mal NBA -Champion, 15-Mal All-Star und einmal MVP. Der einst kongeniale Partner des verstorbenen Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers ist immer noch eines der bekanntesten Gesichter des Weltsports - und dementsprechend geehrt können sich die Telekom Baskets Bonn fühlen, dass er nun ein Trikot des Teams sein Eigen nennt.

Shaq bekommt Bonn-Trikot - auch der FC Bayern staunt

Bonn-Center Benedikt Turudic und Manager Daniel Seffern überreichten „Shaq Attack“ am Wochenende in Köln ein Shirt mit der Nummer 34 und schossen ein Foto, das der Champions-League-Sieger in den sozialen Medien verbreitete.