Paris schnappt der Bundesliga ihren Top-Coach weg

Der beste Trainer des Basketball-Bundesliga ist zu Höherem berufen: Der finnische Coach Tuomas Iisalo wird neuer Chefcoach bei Paris Basketball in Frankreich.

Der 40-Jährige stand zuletzt zwei Jahre bei den Telekom Baskets Bonn an der Seitenlinie, wurde zweimal als „Trainer der Saison“ ausgezeichnet und führte den Verein zum historischen Gewinn der Champions League, dem ersten Titel der Vereinsgeschichte .

Iisalo überzeugte mit Bonn auch in der Bundesliga, in der die Rheinländer aber die Krönung verpassten: Durch die Niederlage gegen Überraschungsteam Ulm (1:3) im Finale entging den Bonnern das Double.

Paris Basketball will hoch hinaus

Der Erfolg Iisalos rückte ihn in den Fokus des ambitionierten Projekts Paris, wo die US-Unternehmer Eric Schwartz und David Kahn - ehemals General Manager der Denver Nuggets in der NBA - seit einigen Jahren am Aufbau eines Hauptstadtvereins mit internationaler Strahlkraft arbeiten, analog zu Paris Saint-Germain im Fußball und Handball.