Basketball: Jallow meldet sich aus Doping-Testpool ab

Nach Jallows Entscheidung ist auch sein Start für Weltmeister Deutschland bei Olympia 2024 in Paris nach derzeitigem Stand ausgeschlossen. Nur Spieler, die in ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) gelistet sind, können auch für die Nationalmannschaft spielen. Für die WM war der 18-malige Nationalspieler von Bundestrainer Gordon Herbert nicht berücksichtigt worden.