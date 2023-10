BBL: Trotz dreier Weltmeister - Titelfavorit Bayern patzt gegen Oldenburg

Pokalsieger Bayern München hat im zweiten Saisonspiel der Basketball Bundesliga (BBL) überraschend die erste Niederlage einstecken müssen. Das Team des neuen Trainers Pablo Laso unterlag bei den EWE Baskets Oldenburg 67:77 (39:45). Herausragender Akteur bei Oldenburg war Charles Manning Jr. mit 20 Punkten. Für Bayern trafen die Weltmeister Isaac Bonga (16 Punkte) und Andreas Obst (14) am häufigsten.

Der große Titelfavorit aus München hatte zum Auftakt am Freitag locker gegen den Mitteldeutschen BC gewonnen, dabei war auch Neuzugang Serge Ibaka, 2019 NBA-Champion mit den Toronto Raptors, zu seinem Debüt gekommen. Am Montag in Oldenburg kam der 34-Jährige dagegen nicht zum Einsatz. Oldenburg hatte im ersten Saisonspiel unter den Augen von Weltmeisterschafts-MVP Dennis Schröder bei den Löwen Braunschweig verloren.