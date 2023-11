Die deutsche Basketball-Hoffnung, die Wembanyamas Rekord knackte

Den kompletten Off-Day hatte sich Johann Grünloh am Montag redlich verdient. Nachdem die große deutsche Basketball-Hoffnung am Samstagabend beim Overtime-Sieg von Vechtas erster Mannschaft gegen Braunschweig (97:90) stolze 30 Minuten mitgewirkt hatte, unterstützte er Rastas Zweitvertretung schon am folgenden Tag - erneut mit satter Spielzeit.

Eine Kuriosität, die es im Profi-Basketball wohl nicht so oft gab. „Weil ich noch jung bin, kann ich das vielleicht besser vertragen als ältere Spieler“, erzählt Grünloh im SPORT1-Interview mit einem Lächeln. „Ich habe noch frische Beine, stecke die Belastung besser weg.“

Dank eines sensationellen Doppel-Aufstiegs nimmt Vechta in dieser Saison sowohl an der Basketball-Bundesliga (BBL) als auch direkt darunter an der 2. Bundesliga (ProA) teil. Zum vierten Mal hat es der Verein aus dem rund 35.000 Einwohner zählenden Städtchen in Deutschlands höchste Spielklasse geschafft.

Dem Erfolg liegt ein nachhaltiges und sehr erfolgreiches Nachwuchskonzept zugrunde. Grünloh, ein verheißungsvolles Talent, auf das die meisten Augen gerichtet ist, steht stellvertretend für diese Philosophie. Vergangene Saison spielte er in drei Teams - im ersten, im zweiten und in der U19, der Nachwuchs Basketball-Bundesliga (NBBL). Jetzt übernimmt der erst 18-Jährige bereits eine tragende Rolle im BBL-Team der Niedersachsen, steht durchschnittlich 21:57 Minuten pro Spiel auf dem Parkett.

„Wir haben sehr engagierte Trainer. Stefan Niemeyer (Klubchef; Anm. d. Red.) legt extremen Wert auf die Jugend und steckt dort sehr viel Arbeit rein“, sagt der 2,10 Meter große Center. Was die Nachwuchsarbeit angehe, sei Vechta „ein unfassbar guter Standort im Basketball. Den jungen Spielern werden hier alle Möglichkeiten gegeben“.

Grünlohs größte Stärken

Aktuell zahlt sich all das voll aus. Mit einem Mix aus jungen deutschen Talenten und gestandenen Profis mischt Vechta die erste Liga auf, ist nach vier Siegen aus den ersten fünf Spielen ganz oben dabei - gleichauf mit den Top-Teams ALBA Berlin, Bayern München und Meister ratiopharm Ulm.

„Ich glaube, dass wir den Prognosen als Überraschungs-Team gerecht werden können. Vor allem die Heimspiele laufen hervorragend für Rasta, da die Stimmung in der Halle extrem gut ist. Aber auch auswärts können wir die Spiele gewinnen. Vielleicht unterschätzt uns so mancher Gegner noch, weil wir eben ein Aufsteiger sind“, ordnet Grünloh den starken Saisonbeginn ein.

Grünloh, der mit 15 Jahren nach Vechta wechselte, ist ein essenzieller Faktor. Starke 8,8 Punkte verbucht er pro Match, doch das ist längst nicht alles. „Meine größten Stärken liegen im Rebounding und im Blocken - alleine wegen meiner Größe“, betont er. Diese Spezialitäten sind derart auffällig, dass der Newcomer im Sommer gar am „adidas Eurocamp“, dem einzigen offiziell genehmigten „NBA Pre-Draft Camp“ außerhalb der USA, teilnehmen durfte.

Der zunehmende Trubel um seine Person störe ihn nicht. Im Gegenteil. „Es steigert das Selbstwertgefühl, wenn man gelobt wird oder sich selbst in Zeitungsartikeln sieht“, erklärte Grünloh, der die passende Herangehensweise direkt hinterher erläutert: „Das Wichtigste ist aber, dass man die Kontinuität weiter beibehält und sich auf diesen Lobpreisungen nicht ausruht.“

Johann Grünloh gehört zu den Leistungsträgern in Vechta

Deswegen hat Grünloh nicht nur Basketball im Kopf

Dabei liegt Grünlohs Fokus in den kommenden Monaten nicht nur auf dem Sport. Im Sommer 2024 wird der Youngster sein Abitur am Gymnasium Antonianum Vechta machen. Dieses Kapitel will er gewissenhaft zu Ende bringen.

„Es sind Herbstferien, da steht Basketball natürlich an erster Stelle. Allerdings läuft jetzt auch das Probeabitur. Die ersten Arbeiten sind schon geschrieben, die anderen folgen nächste Woche. Dann wird Schule wieder ein bisschen wichtiger werden“, erklärt Grünloh. Ans Lernen am späten Abend, wenn Schule und Training vorbei sind, hat er sich mittlerweile gewöhnt.

Trotz seines rasanten Aufstiegs sei der Umgang in der Schule noch relativ normal, schildert das Top-Talent: „Klar wissen alle, dass ich Basketball spiele. Extrem ist es aber nicht. Manchmal kommen jüngere Spieler und holen sich ein High-Five ab, was ich immer sehr süß finde. Die sieht man auch im Rasta-Dome, wenn sie vorher trainieren. Das ist wirklich sehr nett.“

Grünloh hat Wembanyama-Rekord geknackt

„Johann verfügt über alle Fähigkeiten, um ein erfolgreicher Spieler in der NBA zu sein. Die Zukunft ist für ihn sehr rosig und ich sehe keinen Grund, warum er in der NBA nicht erfolgreich spielen könnte“, schwärmte Teamkollege Wes Iwundu - Ex-NBA-Profi - kürzlich über ihn. Auch viele Experten sehen Grünloh als nächsten deutschen Profi in der US-Profiliga.

Schließlich machte Grünloh schon Anfang des Jahres beim renommierten „Next Generation Tournament“ gewaltig auf sich aufmerksam. Dort gelangen ihm 16,3 Punkte und 13,0 Rebounds in vier Spielen. Und nicht nur das: Mit durchschnittlich 6,3 Blocks pro Spiel übertraf er laut dem Basketball-Magazin Big sogar einen Wert von NBA-Wunderkind Victor Wembanyama aus dem Jahr 2020. Der heutige Spurs-Star hatte 2020 24 Würfe geblockt, Grünloh einen mehr.

Johann Grünloh spielt sich bei Rasta Vechta in den Vordergrund

Viele Top-Klubs dürften Grünloh seither auf dem Zettel haben, der so weit aber noch gar nicht denken möchte. „Die NBA ist ein sehr hohes Ziel. Jetzt geht es erstmal darum, richtig in der BBL anzukommen und so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln. Mein Ziel wäre es erst einmal, in der EuroLeague zu spielen. Alles, was darüber hinaus möglich ist, wäre einfach nur ein Traum“, sagte der in Löningen aufgewachsene Teenager.