"Sehe niemanden wie ihn": Wembanyama schockt die NBA - und Shaquille O’Neal

Es war eine galaktische Darbietung, eine Vorstellung aus den Wolken, und das fast sprichwörtlich. Spektakuläre Dreier, atemberaubende Dunkings und Alley-Oops in Serie: Victor Wembanyama - „Air Wemby“ - verzückte die NBA -Fans beim 132:121 der San Antonio Spurs in Phoenix.

„Ich sehe niemanden wie ihn in der NBA. Er ist einzigartig“, sagte Durant, nachdem Victor Wembanyama, dieser 2,24-Meter-Schlaks mit dem unfassbaren Repertoire, dessen Phoenix Suns gerade praktisch im Alleingang besiegt hatte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Beim 132:121 der San Antonio Spurs gegen die Phoenix Suns kam der 19-Jährige, der im diesjährigen Draft an Position eins gezogen worden war, auf 38 Zähler.

Wembanyama auf den Spuren der NBA-Stars

Außerdem lieferte das „Alien“ zehn Rebounds, zwei Vorlagen und zwei Blocks und einen Steal ab. Damit ist Wembanyama mit LeBron James und Durant der einzige Teenager der NBA-Geschichte, dem mehr als 35 Punkte, zehn Rebounds und zwei Blocks in einem Spiel gelangen.

Zugleich ist er der erste NBA-Akteur seit Shaquille O‘Neal (1992), dem mehr als 85 Punkte, 35 Rebounds sowie zehn Blocks in seinen ersten fünf Partien glückten.

Stichwort Shaq: Der frühere NBA-Superstar hatte Wembanyama unlängst mit Bol Bol verglichen, einem ebenfalls riesigen Power Forward der Suns. Allein: Der 23-Jährige wusste in den vergangenen fünf Spielzeiten wenig zu überzeugen, in dieser Saison kommt er auf lediglich vier Minuten Court-Zeit.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Ein unglücklicher Vergleich also, das erkannten auch die Fans nach der Monster-Vorstellung von Wembanyama aus der vergangenen Nacht. Viele kritisierten den 51-Jährigen oder machten sich gar lustig über ihn.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Wembanyama hatte Verantwortung übernommen, als es in der Schlussphase drauf ankam. Punkt um Punkt holten die Suns auf und schafften nach hohem Rückstand sogar den Ausgleich (116:116), ehe „Wemby“ zehn Punkte in drei Minuten erzielte und das Spiel zugunsten seiner Spurs entschied.

Damit hat Wembanyama längst begonnen. Der Franzose mit einer Spannweite von 2,43 Meter ist der erste Spieler mit 100 Punkten und zehn Blocks in seinen ersten fünf Karrierespielen seit Shaquille O‘Neal im Jahr 1992. Zum Vergleich: LeBron James kam in seinem Rookie-Saison 2003 in seinen ersten fünf Spielen auf nicht mehr als 25 Punkte.