Basketball: Alba stoppt Chemnitzer Siegesserie

Basketball-Rekordmeister Alba Berlin hat in der BBL den Höhenflug von Tabellenführer Niners Chemnitz gestoppt. Die Berliner um Weltmeister Johannes Thiemann gewannen an Silvester in eigener Halle 101:90 (60:45) und beendeten damit die Serie des Überraschungsteams. Chemnitz hatte zuvor nur am ersten Spieltag in Ulm verloren und danach zwölf Siege in Folge gefeiert.