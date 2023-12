Basketball: Irre Serie! Niners auf Rekordjagd

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat am zehnten Spieltag auf dem Weg zu einem deutschen Siegrekord vom bislang gleichauf liegenden Meister ratiopharm Ulm am zehnten Spieltag wieder die Tabellenführung übernommen.

Der Titelverteidiger musste nach zuletzt vier Siegen in Serie gegen die zuvor auswärts sieglosen Rostock Seawolfs mit 89:107 (52:55) die zweite Heimniederlage quittieren.

Chemnitz fehlen drei Siege auf Rekord

Chemnitz trumpfte in Oldenburg mit dem Selbstbewusstsein eines Seriensiegers auf. Oldenburg hatte der Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore, in der Wesley van Beck durch 28 Punkte zum überragenden Akteur auf dem Parkett avancierte, nach zuletzt drei Niederlagen in Folge nicht viel entgegenzusetzen.