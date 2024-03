BBL: Bayern siegt im Krimi vor Hamburger Rekordkulisse

Krimi vor Rekordkulisse: Die Basketballer von Bayern München haben sich nach zwei EuroLeague -Enttäuschungen unter der Woche einen Sieg in der Bundesliga erkämpft und vorerst wieder die Tabellenführung übernommen.

Die Münchner gewannen bei den Hamburg Towers im Nachholspiel knapp mit 81:80 (73:73, 38:34) nach Verlängerung vor mehr als 11.600 Zuschauern. So viele Zuschauer waren es bei einem Basketball-Spiel in der Hansestadt noch nie. Der Grund: Die Towers feierten ihr zehnjähriges Jubiläum und zogen dafür in die Barclays Arena um.