BBL: Bayerns Basketballer gleichen gegen Ludwigsburg aus

Meisterschaftsfavorit Bayern München hat die Viertelfinalserie in der Basketball-Bundesliga gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ausgeglichen. Zwei Tage nach der Auftaktniederlage in der Verlängerung gewannen die Bayern im zweiten Heimspiel mit 83:67 (43:33). Spiel Nummer drei findet am Mittwoch (18.30 Uhr/Dyn) in Ludwigsburg statt, drei Siege sind zum Einzug ins Halbfinale nötig.