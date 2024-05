Bayern-Coup naht! Basketballer holen wohl Barca-Star

Aktuell kämpft der FC Bayern in der BBL um den Einzug ins Halbfinale. Am Wochenende glich der Favorit gegen Ludwigsburg zum 1:1 in der Serie aus.

FC Bayern angelt sich wohl da Silva

Dort fand sich der Center direkt gut zurecht und kam in der EuroLeague trotz riesiger Konkurrenz auf seiner Position in satten 37 Partien zum Einsatz. Dabei erzielte er im Schnitt 3,4 Punkte und 2,7 Rebounds.

Nun will der Nationalspieler, der noch auf eine Nominierung für Olympia hofft, aber offenbar in seiner Geburtsstadt weiter reifen.

Während Oscar zu den besten Centern in Europa zählt, will sein jüngerer Bruder Tristan übrigens in die NBA. Er ist zum Draft am 27. Juni angemeldet. Experten trauen dem 23-Jährigen den Sprung in die Liga zu.