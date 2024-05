BBL: Weißenfels verliert Trainer Krunic

Der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC Weißenfels muss sich für die nächste Saison einen neuen Trainer suchen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat Predrag Krunic am Mittwoch Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel gemacht und wird gegen eine Ablösesumme zu einem japanischen Verein wechseln. Der Vertrag des 56-Jährigen wäre noch bis 2025 gelaufen.

"Meine Entscheidung ist keine Entscheidung gegen den MBC, sondern eine Entscheidung für meine persönliche Zukunft", wird Krunic in der Mitteilung zitiert: "In schwierigen Phasen in der Saison, als es auf dem Parkett nicht wunschgemäß lief, hat man den Zusammenhalt gespürt. Ich habe sehr gerne für den MBC gearbeitet."